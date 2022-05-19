Даша Астаф'єва показала комплекс вправ, які допомагають їй зберегти ідеальні форми і готують фігуру до літа.

Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва завжди вміла привернути увагу користувачів мережі. Якщо не розкішними нарядами, то милими фото зі своїми вихованцями.

Зараз співачка зайнялася волонтерством і їй ледь вистачає часу на звичні заняття спортом. Але кілька годин їй вдалося викроїти і Даша показала кадри зі спортивного залу.

В зал Даша Астаф'єва приміряла спокусливу форму, яка відмінно підкреслила струнке тіло: облягаючі легінси, а також топ з рукавами. Волосся вона зібрала в пучок, щоб ніщо не заважало і не відволікало. Виглядала зірка при цьому просто розкішно.

Даша Астаф'єва також показала диво-вправи, які допомагають їй зберегти ідеальні форми і готують фігуру до літа.

1. Планка. Встаньте в положення упор лежачи, вашою опорною точкою повинні служити лікті. Дуже важливо: не провалювати поперек, не відстовбурчувати попу, максимально зібрати прес, правильно дихати.

2. Присідання з випадом ніг. Ступні і коліна повинні опинитися під кутом 45 градусів. Сідайте так, як ніби ви сідаєте на стілець, якого немає. Як тільки встаєте, виштовхуйте пряму ногу під кутом 90 градусів.

3. Бічні випади. Напружуючи м'язи преса, зроби великий крок убік, зміщуючи вагу на провідну ногу. Зігни ногу в коліні, відведи таз назад і почни опускатися в присід, випрямляючи іншу ногу.

Нагадаємо, що Астаф'єва стала роздавати гроші стареньким людям на вулиці.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва різко осудила людей, які викинули маленьку собачку напризволяще.

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва розповіла про важку втрату відразу кількох близьких.