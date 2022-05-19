Так, в інтерв'ю Наталії Влащенко Танкович повідомив, що його будинок знаходиться в Бучі Київської області і був атакований в ті дні, коли там стояли російські війська.

За словами Танковича, окупанти розбили вікна і вкрали цінні речі, при цьому сам будинок порівняно з помешканнями його сусідів сильно не постраждав

"Мій будинок порівняно з тими людьми, хто дійсно постраждав, особливо не постраждав – порозбивали вікна, розмародерили. Десь зараз в Уфі або Оренбурзі хтось слухає музику на нашій колонці, фотографує нашим фотоапаратом. Але це все дрібниці в порівнянні з тим, що я бачив в тій же Бучі, Ірпені, Гостомелі. Нам пощастило", - розповів Танкович.

Ведучий зазначив, що важливо зовсім не те, що речі вкрадені, а те, що вони були частиною їхнього життя.

"Питання не в матеріальних цінностях. Все це наживне. Питання в тому, що вони увійшли і почали відривати шматки душі, нашого світу, нашого життя", – пояснив Танкович.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну Танкович перевіз сім'ю з Бучі до Польщі.

"Коли ми побачили фотографії з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, ми якраз були у Вроцлаві, робили великий благодійний концерт. Одного разу ми зібралися з іншими артистами і були впевнені, що не зможемо цей концерт відпрацювати. Тому що те, що ми побачили, це був жах. Після того, що я побачив у Бучі, я за свій будинок взагалі перестав переживати. Скажемо відверто, мені пощастило: його тільки розмародерили, ракета туди не потрапила», - розповідав раніше Танкович.

У перші дні війни артист ще намагався достукатися до своїх друзів і знайомих в Росії, розповідаючи про те, що насправді відбувається в Україні, але незабаром припинив.

«Я остаточно поставив на росіянах хрест. У мене були спроби достукатися до тих знайомих, які у мене були в Росії, більше у мене їх немає. Я їх прибирав. Кого не помітив-приберу пізніше. Я для себе зрозумів, що ця нація повинна якимось чином починатися заново, тому що зараз вони являють собою Шалений збіг людей, готових вбивати, гвалтувати, або просто підтримувати це, сидячи на дивані",-пояснював Танкович.

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