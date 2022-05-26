Как сообщает Politeka.net, война заставила многих творческих и публичных личностей Украины сменить род деятельности. В их числе популярный украинский певец Олег Михайлюта, более известный как Фагот из группы ТНМК. Он с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Украины с оружием в руках и рассказал в интервью для программы "Ранок з Україною", какие ужасы видел в родном Харькове.

Фагот рассказал, что больше всего от российской агрессии в Харькове пострадал район Северная Салтовка - там не осталось ни одного уцелевшего дома. Кроме того, он увидел, что пострадал также сильно сам центр Харькова.

Артист также отметил, что очень больно смотреть на все разрушения. Фагот хорошо знает эти места, здесь он жил и учился, окончил консерваторию, которая в самом центре на площади Конституции находится.

"У нас был такой экзистенциальный приход, когда мы фоткаем все это, нас очень впечатляет, потом садимся в машину, достаем телефоны и кто-то говорит: "Ты видишь?", а там в мусорке ноги лежат. Мы потом осознали, что это манекен, но такой шок был поначалу. Мы реально вылезли из машины, вернулись, проверили – реально манекен. Жесть. Просто жесть", – рассказал Фагот.

Напомним, что Фагот вывернул грязную изнанку "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, Фагот, который участвовал в шоу "Танці з зірками", написал откровенный пост.

Также Politeka писала, что похудевший Фагот впечатлил изменениями во внешности.