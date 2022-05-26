Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист, который недавно расстался с певицей Надей Дорофеевой. Артистка с экс-мужем долго не рассказывала о решении расстаться, но подметила, что решение было обдуманное и взвешенное. Они остались без конфликтов.

Сейчас Надя совсем не говорит о личной жизни, но часто рассказывает о том, что ее беспокоит, в том числе о ситуации в стране.

«Обращаться за помощью стыдно? Раньше я тоже так считала. А год назад столкнулась с такими моментами в своей жизни, с которыми не могла справиться самостоятельно, и они привели меня к психологу. Сейчас я понимаю, насколько это необходим шаг помощи самому себе!

Мне страшно представить, через что прошло до сих пор проходит много украинцев, сколько людей в депрессии, с посттравматическим синдромом, сколько людей не могут вернуться домой, потому что дома уже нет.

Мы с командой собрали вам несколько инициатив. Если хоть одному из вас это поможет, я буду счастлива!» - поделилась переживаниями Надя.

Также Надя выложила эпатажное фото с молодым красавцем, на которой они позируют в стильных образах. Как оказалось, парень на фото гитарист певицы Женя Пугачев, который как раз отмечает свой день рождения. Дорофеева посвятила это фото и поздравление своему музыканту, написав по-английски "Happy Birthday", и отметив страницу парня.

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