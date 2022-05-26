Популярный украинский исполнитель, комик и шоумен Владимир Дантес, который после развода с женой Надей Дорофеевой, с которой был в отношениях 11 лет, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычное фото, а в подписи к нему рассказал, как изменилась его жизнь за последние три месяца.

На новой фотографии Владимир запечатлен в интересной локации, он присел на диванчик и грустно смотрит в объектив. Перед камерой исполнитель появился в серых брюках и темной толстовке с ярким рисунком.

В подписи к публикации Дантес рассказал, что изменилось в его жизни с начала войны: "92-й день полномасштабной войны. 92 дня я не был в Киеве. 5 дней из этих 92х я рыдал. 30 дней как перешел на украинский. Всю жизнь буду помнить российских уродов, напавших на мою страну и не прощу. Ukraine one love".

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