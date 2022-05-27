Известный шоумен и актер Александр Бережок, который много лет работает в "Дизель шоу", в третий раз стал отцом. В семье Александра и его супруги Алены Ерохиной родился уже третий ребенок – дочь. Кадр прямо из родовой палаты с младенцем на руках опубликовали на странице "Дизель шоу" в Instagram.

На фотографии можно увидеть счастливого отца Александра, который, похоже, перерезает пуповину, а также его жену, которая держит на груди новорожденную дочь. Похоже, жена актера рожала в емкости с водой. Она выглядит уставшей, но счастливой, а многодетный отец Александр – взволнован.

Коллеги из "Дизель шоу" мило поздравили Бережка с рождением дочери: "Сегодня наш Саша в третий раз стал папой! Папой очаровательной, прекрасной и такой желанной девочки. Мы знаем, как сильно ты ее ждал. Знаем, как нелегко это ожидание и как ты оберегал свою семью все это время! Этой непростой весной в вашей жизни появился яркий лучик счастья и света, пусть он с каждым днем сияет все ярче. Мы от всей души поздравляем наших Бережков @berezhoks @erohina__yoga. Пусть ваша девочка растет здоровой, улыбающейся, счастливой. И под мирным небом!".

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