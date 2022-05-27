Популярная украинская певица Джамала, которая сейчас активно гастролирует за границей с благотворительными концертами, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети милое фото, на котором показала свою встречу с итальянским премьер-министром.

На фотографии Джамала и европейский лидер запечатлены в закулисье церемонии Атлантического совета. Перед камерой украинская звезда появилась в элегантном темном платье с красивым узором, а в руках она держит украинских флаг. А рядом с ней стоит итальянский премьер Марио Драги.

В подписи к фотографии Джамала написала: "Такое классное воспоминание. В то время как в Турине проходил конкурс "Евровидение", мне представился случай встретиться с премьер-министром Италии Марио Драги на церемонии Атлантического совета. В Вашингтоне он был удостоен наград за выдающееся лидерство. В тот вечер удалось поблагодарить его за поддержку нашей борьбы за свободу и желание присоединиться к большой европейской семье. И, знаете, в ответ я получила так много теплых слов о нашем народе. Слава Украине!".

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