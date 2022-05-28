Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских в последнее время редко показывает себя, чтобы избежать критики. Дело в том, что артистка выехала из страны с мужем и родственниками. Несмотря на то, что в Киеве намного безопаснее - она также не вернулась домой.

В Инстаграм Каменских часто критикуют за ее поведение и заявления о лишней тревожности, однако в Тик-Токе артистка продлается показывать разные ролики по поводу агрессии рф.

В этот раз она показала, какова была ее реакция на запрет въезда в рф на 50 лет.

Как и ожидалось, артистку засыпали комментариями:

«Це точно 🇺🇦❤️🙏🏻; дааа, в рф никто не поедет🕊; так все равно, что аж неудобно; почему она с возрастом не стареет, а только хорошеет?; невероятная❤️❤️😂; А смысл этого ограничения на 50 лет? И так не у кого нет желания туда ехать, даже через 100 лет туда врятли кто-то приедет; Посмотрим когда деньги ваши закончатся как будите плакать....😅; Ну да, чтож тогда они с России не вылазили раньше?); Настька актрисулька😂203».

Ранее Каменских рассказала, как ей живется заграницей: "У меня очень плохой сон, я очень нервничаю. Ко мне вернулись панические атаки, которые появились после перенесенной короны. Я очень много плачу, волнуюсь, переживаю. Поднимаю глаза в небо и говорю: "Боже, останови это, ну не может это быть так долго". Это горе, которое просто живет с тобой", - сказала Настя Каменских.

При этом артистку подняли насмех, подмечая, что в теплой мирной стране говорить о панике несколько лицемерно, учитывая горе людей в Украине.

Напомним, Каменских оправдала переезд в Испанию с Потапом и получила "ответочку" украинцев.

Как писала Politeka, Каменских раскрыла, как Потап оказался в Испании, пока в Украине война.

Также Politeka писала, что Каменских заклевали после новой патриотической песни.