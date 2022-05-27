Как сообщает Politeka.net, украинская певица, бывшая участница шоу "Холостячка" Злата Огневич не смогла найти свою любовь на шоу. Множество поклонников уверяли Злату, что ее выбор был провальным и это разбило ей сердце - победитель проекта бросил ее без объяснения причин сразу через месяц на пороге ее же квартиры.

А на шоу Андрей Задворный даже устроил скандал, отказавшись что-то мирно обсуждать и ушел из зала посреди эфира. Сам мужчина смог пропиариться на шоу и теперь активно ведет свой блог.

Более того, он публично высмеял слезы Златы, когда девушка рассказала о своих переживаниях. А недавно артистка заявила, что скучает по проекту, любит пересматривать разные сезоны и для нее Одесса стала ассоциироваться с данным шоу.

"Сегодня приехала в Одессу. У меня теперь этот город ассоциируется исключительно с "Холостячка"" - говорит Злата .

Ранее певица призналась, что привезла с воонтерами гуманитарку в Бородянский район Киевской области и увидела разрушения, которые оставили после себя рашисты.

Улицы когда-то цветущего населенного пункта были разрушены, сожжены дома и много уничтоженной инфраструктуры. На кадрах, показанных Златой Огневич, видны разрушенные и обстрелянные дома гражданских жителей, которые беспощадно уничтожали российские убийцы.

Напомним, что Злата Огневич впечатлила новым образом на прогулке.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич в узких лосинах впечатлила шпагатом на высоте, фото.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич поразила кадрами со своего выступления для помощи ВСУ.