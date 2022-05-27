Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и победительница "Танців з зірками". Звезда после этого решила попробовать найти свою любовь на проекте "Холостячка", а в прошлом году снималась в шоу "Україна має талант". Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. В этот раз Ксения решила угадать фанатами, какие ее дела ожидают сегодня.

"Сейчас съезжу по делах и сделаю что-то, что в последнее время стало моим спасательным кругом", - написала Мишина.

Но как оказалось, планы у Ксении изменились.

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"Планы изменились... Иду на СТО. Что-то случилось с машиной. Перенесла запланированную...", - написала звезда.

"Приехала лечить свою куколку. А еще я верю в то, что наше состояние очень влияет все, что окружает нас, что с нами случается, в том числе и материальные вещи", - написала Мишина.

Напомним, Мишина устроила скандал из-за маникюрщицы, отказавшейся от русского языка

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