Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов вместе с женой Катей Осадчей активно пддерживает страну в ее борьбе против путинской агрессии и его "второй армии" мира. Артисты также любят высмеять чудаковатые заявления пропагандистов.

Так, в этот раз российские пропагандисты выяснили, почему США так активно поставляет Украине оружие и финансовую помощь. Оказалось, что Байден…украинец! По мнению россми, Байден - потомок основателей Запорожской сечи Вишневецкого Байды.

«Батько наш Байден, значит!» - иронично подметил Горбунов.

В сети поддерживают: «Оба-на! А мы не знали!; Все дороги ведут в Украину 🔥🔥🔥; А кто сомневался? 😂; А Байден знает свою родословную 😂?; Батько наш Бандера, Украина мать 😂; Представляю как сам Байден охрин, от этой информации😂; Я не могу🤣 просто "тупой да еще тупее"; История человечества произошла от Украины 😄🇺🇦🇺🇦🇺🇦».

Также ранее Юрий Горбунов вместе с женой Катей Осадчей побывали на Каннском кинофестивале. Пара стала ведущими благотворительного вечера в рамках фестиваля, на котором собирали средства для помощи украинской армии. Кроме того, они рассказывали присутствующим о том, что делает российская армия в Украине. Кадры с мероприятия Горбунов показал в своем Instagram.

Напомним, Астафьева назвала человека, которого хочет целовать под мирным небом: "Я мечтаю...".

Как сообщала Politeka, Потап поднял на смех грандиозные планы Кадырова: "Не позорьтесь уже!".

Также Politeka писала, что Кароль рассказала о самом родном человеке, который отказался ехать за границу: "Остался, чтобы защищать Украину".