Как сообщает Politeka.net, украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) высмеял главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который заявил, что намеревается захватить Польшу "за 6 секунд".
Артист опубликовал видео, на котором тиктокер Рамзан Кадыров угрожает: "Украина – это закрытый вопрос. Вот Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите свое оружие и своих наемников".
Потап напомнил, что с Украиной три месяца назад также планировался трехдневный блицкриг, однако российская армия потерпела и продолжает терпеть неудачу.
"Не позорьтесь уже рассказами про Польшу!", – посоветовал артист приспешнику путина.
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Потап также поблагодарил поляков за их беспрецедентную поддержку, назвав их братьями навеки.
"Натыкаюсь на комментарии "Учите польский" и т.д. Да нам учить его не надо, у нас один корень с польским и белорусским языками. Да, между Украиной и Польшей во все времена было противостояние, но в момент, когда "раша" напала на нас, они действительно показали, что они – братский народ! Во всем! Приняли, поддержали, помогают всем! Оружием, гуманитаркой и т.д! Вот Поляки нам братья навеки!", - подчеркнул Потап.
Напомним, что Потап насмешил украинцев пикантными кадрами с лукашенко и путиным.
Как сообщала Politeka, Потап поразил украинцев кадрами, как нужно разбираться с любителями россии.
Также Politeka писала, что Потап показал, что хотят сделать в россии с несогласными, видео.