Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Но так было не всегда, ведь еще несколько лет назад артистку мало кто знал. И знаменитость решила в своем Инстаграм рассказать о своей прошлой работе, показав фото.
На кадрах можно увидеть малышей в садике со взрослыми. На втором кадре уже Alyona Alyona была среди деток.
"Мечта…
Еще несколько лет назад работала с детьми. Они жили своей счастливой жизнью, переживали свои эмоции, изучали много нового и узнавали этот мир. Вокруг них появлялось много интересных ноу-хау, и очень часто их мечты были связаны с этими новинками.
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Дети мечтали о том, чтобы обернуться каким-нибудь супергероем, быть как ниндзяго или иметь лилт пони. Дети мечтали летать на самолетах. Мечтали, чтобы их почаще возили в McDonalds. Мечтали, чтобы радуга никогда не исчезала. Дети мечтали, чтобы им всегда позволяли бегать по лужам. Кто-то из детей мечтал увидеть море. Это были мечты счастливых детей", - написала исполнительница.
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