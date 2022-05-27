Рэп-исполнительница Alyona Alyona показала кадры со своей работы, которая у нее была до широкой известности.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Но так было не всегда, ведь еще несколько лет назад артистку мало кто знал. И знаменитость решила в своем Инстаграм рассказать о своей прошлой работе, показав фото.

На кадрах можно увидеть малышей в садике со взрослыми. На втором кадре уже Alyona Alyona была среди деток.

"Мечта…

Еще несколько лет назад работала с детьми. Они жили своей счастливой жизнью, переживали свои эмоции, изучали много нового и узнавали этот мир. Вокруг них появлялось много интересных ноу-хау, и очень часто их мечты были связаны с этими новинками.

Дети мечтали о том, чтобы обернуться каким-нибудь супергероем, быть как ниндзяго или иметь лилт пони. Дети мечтали летать на самолетах. Мечтали, чтобы их почаще возили в McDonalds. Мечтали, чтобы радуга никогда не исчезала. Дети мечтали, чтобы им всегда позволяли бегать по лужам. Кто-то из детей мечтал увидеть море. Это были мечты счастливых детей", - написала исполнительница.

Напомним, Alyona Alyona не сдержалась и проболталась относительно разрыва с любимым

Также Politeka сообщала, что Alyona Alyona показала марш украинцев посреди Европы, видео

А еще Politeka писала, что Alyona Alyona после личной трагедии выплеснула накипевшее



