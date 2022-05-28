Артистка рассказала, как решилась поднять несколько острых тем с Поляковой.

Как пишет Politeka.net, известная ведущая поделилась с поклонниками должгожданной новостью - вместе с Олей Поляковой они наконец-то решились поговорить в своих интервью на более взрослые и тяжелые темы, касающиеся военной агрессии, жизни в "новом" мире и того, как они изменились.

«Я снова выпала в кому сомнений, выдавать выпуск или нет, так как бесконечно сижу в новостях Донбасса и Харькова. И Оля Полякова, которая обычно ни в чем не сомневается, даже как-то растерялась.

У нас есть суперчат, все сказали, что надо выпускать! Наша жизнь сейчас – несовместимые контрасты! Но прям очень хочется продолжать жить, хотя бы что-то в себе почувствовать!» - поделилась Ефросинина.

Также ведущая поделилась обращением к украинцам после своего дня рождения, поскольку ей было что сказать. Артистка решила высказаться о личном и переживаниях, а также ценностях, которые теперь для нее превыше всего.

Не устояла Ольга перед самыми запоминающимися поздравлениями, которые ее покорили. В числе близких друзей, которые обратились к Марии, были также Андре Тан и оля Полякова, с которой они вместе записали очередной выпуск "Взрослые девочки".