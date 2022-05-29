Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который ранее вел шоу "Маска" и "Співають всі", рассказал, как мировые знаменитости поддержали Украину на Каннском кинофестивале. На своей странице в Instagram ведущий разместил короткий отрывок шоу «ДжонсоНьюз».
Владимир Остапчук в кадре лишь с пятого раза смог правильно произнести имя Бенедикта Камбербэтча и выкрутился, показав фрагмент выступления Зеленского в Верховной Раде, где президент неправильно произносит и фамилию, и имя британского актера.
"Бенедикт Камбербэтч, номинант на звание лучшего актера, пришел с сине-желтым значком на своем пиджаке, и это несмотря на то, что Владимир Зеленский не смог, как и я, произнести его фамилию. Также актриса Мила Кунис, родившаяся в Черновцах, объявила минуту молчания, а режиссер Фрэнсис Форд Коппола, приглашенный по случаю 50-летия "Крестного отца", завершил свою речь словами "Viva Ukraine", — рассказал Остапчук.
"У всех бывают ляпы 😂
Но я в тренде", — написал телеведущий под видео.
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Украинцы в комментариях оценили шутку: "Сегодня для настроения просила друзей повторить имя и фамилию его", "это очень смешно", "Супер".
Напомним, Владимир Остапчук показал, что сделал со своими зубами.
А еще Politeka сообщала, что неприятность настигла Остапчука с женой во время прогулки по Киеву.
Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук рассказал, когда Украина победит.