Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маски". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российским агрессором. Владимир женат на красотке Кристине, с которой вместе с 2020 года. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Владимир решил сделать селфи, опубликовав кадры в сторис. Звезда снимал себя крупным планом, чтобы продемонстрировать изменения во внешности.
"У меня небольшая обновка - минус брекеты", - написал Владимир.
Звезда улыбнулся, демонстрируя свою роскошную улыбку.
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