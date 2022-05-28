Жена победителя шоу "Голос дети" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна рассказала, что их пятимесячной дочери будут делать операцию.

На своей странице в Instagram в сторис молодая мамочка рассказала, что у ребенка всю ночь была температура, поэтому утром они отправились в государственную больницу, где им прописали лечение от горла. Но Иванна решила сходить и в частную клинику, где оказалось, что проблема маленькой Элизабет совсем не в горле.

"Я услышала странный запах из ее ушка и мы поехали к частному врачу. И врач говорит, что это воспаление ушка и оно пошло от соплей", - поделилась жена Романа Сасанчина.

Также Иванка обратилась к нескольким врачам из-за гемангиомы у ребенка.

"Были мы у нескольких хирургов с гемангиомой и нам сказали, что лучше ее удалять, потому что она интенсивно растет и рост не останавливается. Прописывали нам в Польше капельки, они бы должны были остановить рост и она должна светлеть, но ничего не останавливает, она все ровно растет", - рассказала девушка.

Жена победителя "Голоса країни" призналась, что назначенными каплями они пользуются уже месяц, но результата вообще никакого нет. Поэтому молодые супруги согласились сделать дочери операцию, гемангиому на лице 5-месячной Элизабет удалят лазером.

Напомним, после громких заявлений о разводе жена победителя "Голоса країни" Сасанчина объявила о венчании.

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