Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 24-річна дружина переможця "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Романа Сасанчина після голослівних заяв про розлучення і бажання видалити сторінку знову заявила, що у них все нормально. Більш того, вони надумали вінчатися.

І хоча сама дівчина видалила свій аккаунт, відео для публіки вона записує і ті "дивом" з'являються в мережі. Цього разу вона спокійно після скандалу показала, як сходила присвятити паски разом з чоловіком і навіть заявила, що вони надумали повінчатися.

"Цього року кошик у нас такий. Цього разу ми не встигли його купити. Але не важливо в чому, важливо що там. І як. Взагалі йдемо з хорошою новиною. Говорили з батюшкою, буде весіллі, вінчання. А коли закінчиться війна, нашому щастю не буде меж» - каже дружина Сасанчина.

До цього вона опублікувала в Instagram повідомлення, яке багато хто розцінив як оголошення про розлучення.

"Ми більше не сім'я! А все почалося більше місяця тому. Сумно, але вірю – з часом перехворить", – написала дівчина в Instagram-історіях.

Сам Сасанчин слова дружини ніяк не коментував, проте відомо, що сім'я Сасанчина під час війни поїхала до Польщі, а він залишився на Тернопільщині.

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