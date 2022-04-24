Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 24-річна дружина переможця "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Романа Сасанчина після голослівних заяв про розлучення і бажання видалити сторінку знову заявила, що у них все нормально. Більш того, вони надумали вінчатися.
І хоча сама дівчина видалила свій аккаунт, відео для публіки вона записує і ті "дивом" з'являються в мережі. Цього разу вона спокійно після скандалу показала, як сходила присвятити паски разом з чоловіком і навіть заявила, що вони надумали повінчатися.
"Цього року кошик у нас такий. Цього разу ми не встигли його купити. Але не важливо в чому, важливо що там. І як. Взагалі йдемо з хорошою новиною. Говорили з батюшкою, буде весіллі, вінчання. А коли закінчиться війна, нашому щастю не буде меж» - каже дружина Сасанчина.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
Арестович розповів, коли Україна матиме явну перевагу над рашистами: "Не зможуть наступати"
Ракетний удар по Одесі: серед жертв тримісячна дитина
Росія втратила ще один корабель: "прямував на війну з Україною"
Українка на швидкості протаранила церкву, фото: "заїхала на машині всередину"
До цього вона опублікувала в Instagram повідомлення, яке багато хто розцінив як оголошення про розлучення.
"Ми більше не сім'я! А все почалося більше місяця тому. Сумно, але вірю – з часом перехворить", – написала дівчина в Instagram-історіях.
Сам Сасанчин слова дружини ніяк не коментував, проте відомо, що сім'я Сасанчина під час війни поїхала до Польщі, а він залишився на Тернопільщині.
Нагадавши, дружина Романа Сасанчина збільшила губи і розповіла про "наслідки": "за відчуттями все..."
Як повідомляла Politeka, переможець "Голосу країни" Сасанчин після народження доньки перехотів ще дітей: "ні в якому разі"
Також Politeka писала, "не допомагає": Роман Сасанчин відповів на претензії своєї дружини після народження дитини