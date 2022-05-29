По словам Ефросининой, за последнее время у нее и общества появилось много вопросов о том, как начать жить заново, как снова полюбить то, чем ты занимался до войны, как себя вести, можно ли улыбаться. В этот раз Маша Ефросинина и Оля Полякова обсудили более острые темы в своем интервью "Взрослые девочки", которые записывают периодически по просьбам поклонников.

«Знаем ли мы с Олей на них ответы? Нет. Мы сами вместе с миллионами украинцев учимся жить в новой реальности. Даже после выхода выпуска и сотни ваших комментариев с просьбами продолжать, мы каждый раз возвращаемся с Олей к вопросу "А уместно ли это?", каждый раз обсуждаем это заново перед тем, как нажать на кнопку "опубликовать видео".

У нас нет четкого ответа на вопрос "Как начать жить заново?", но мы готовы поделиться своими личными историями, переживаниями и мыслями. Спасибо вам за поддержку» - поделилась Ефросинина.

Мы также писали, известная украинская певица Оля Полякова, которая после начала войны выехала с детьми за границу и поселилась во Франции, а сейчас гастролирует с благотворительными концертами в Америке, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз звезда выложила в своих инста-сторис теплое и даже нежное фото со своей подругой и коллегой Машей Ефросининой.

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