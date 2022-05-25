Популярная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая является многоразовой участницей шоу "Танці з зірками", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз танцовщица выложила в сети милое фото с прогулки, а в подписи к нему поделилась своими переживаниями и чувствами о том, что происходит в Украине.

На новой фотографии Илона запечатлена в интересной локации она сидит в "позе лотоса" и как будто медитирует на свежем воздухе. Перед камерой она появилась в коротких пестрых шортах и серой футболке, при этом на ней нет обуви. Волосы красотки небрежно собраны, а на ее лице нет макияжа.

В подписи к фотографии Гвоздева написала: "91 день войны. 91 день существования, а не жизни. 91 день полон тревоги, печали и боли за унесенные жизни, разрушенную инфраструктуру и разбомбленные города. 91 день страха и непонимания нашего будущего и будущего наших детей. 91 день ненависти и злобы ко всем рашистам.

Но, вместе с тем:

91 день несокрушимого духа украинского народа против рашистов. 91 веры в нашу армию, нашего президента и нашей неизбежной Победы Украины. 91 день новой жизни в состоянии войны. Как вы?! Какие у вас чувства? Какие мысли?".

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