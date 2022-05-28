Популярная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина отправилась заграницу на съемки нового сериала еще до вторжения рф в нашу страну. Вместе с сыном Мишина остается по контракту в другой стране, при этом стараясь освещать ситуацию об Украине.
Сама Мишина не забывает о себе, поэтому в Инстаграм показала, как смотрит за собой и приводит фигуру в порядок.
«После вчерашних споров и диалогов в сети сил уже совсем нет. Никуда без медитаций, основная часть жизни, и помните – правильно дышать животом. Вы же знаете, что большое количество стресса, а именно гормона кортизола, оседая в теле, приводит к отекам, лишнему весу, повышает аппетит и приводит к депрессивным состояниям.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Вместо последнего звонка - канонада пушек: во что "русский мир" превратил украинские школы, фото
Пенсии за май: в Пенсионном фонде сделали важное объявление относительно выплат
Звезда "Голоса країни" ошеломил серьезным решением: "Я хочу удочерить одну из..."
Победителя "Холостячки" с Мишиной Эллерта захейтили украинцы, звезда ответил: "Хочется расставить все точки..."
В первые два месяца войны я хорошо ощутила на себе это и поняла, что медитации не вытаскивают, надо помогать себе по-другому», - делится Мишина.
Ранее Мишину возмутило поведение девушки, отказывающейся обслуживать людей, разговаривающих на русском языке.
"Если русскоязычный украинец – то теперь не украинец??? Я испытываю злость и негодование к людям, которые разделяют нас в такое время. Если у тебя половина жизни на русском языке, это не означает, что ты недостоин элементарной услуги!".
Напомним, Ефросинина прямиком из постели показала, кто принес ей букет цветов: "Впервые за 20 лет не муж".
Как сообщала Politeka, "Впервые за три месяца…": Джамала рассказала, как ее "накрыло" посреди Нью-Йорка.
Также Politeka писала, что "Вслед за русским кораблем": Ребрик показала, что осталось от памятного знака Лорак на Аллеи звезд.