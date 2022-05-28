Популярная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина отправилась заграницу на съемки нового сериала еще до вторжения рф в нашу страну. Вместе с сыном Мишина остается по контракту в другой стране, при этом стараясь освещать ситуацию об Украине.

Сама Мишина не забывает о себе, поэтому в Инстаграм показала, как смотрит за собой и приводит фигуру в порядок.

«После вчерашних споров и диалогов в сети сил уже совсем нет. Никуда без медитаций, основная часть жизни, и помните – правильно дышать животом. Вы же знаете, что большое количество стресса, а именно гормона кортизола, оседая в теле, приводит к отекам, лишнему весу, повышает аппетит и приводит к депрессивным состояниям.

В первые два месяца войны я хорошо ощутила на себе это и поняла, что медитации не вытаскивают, надо помогать себе по-другому», - делится Мишина.

Ранее Мишину возмутило поведение девушки, отказывающейся обслуживать людей, разговаривающих на русском языке.

"Если русскоязычный украинец – то теперь не украинец??? Я испытываю злость и негодование к людям, которые разделяют нас в такое время. Если у тебя половина жизни на русском языке, это не означает, что ты недостоин элементарной услуги!".

Напомним, Ефросинина прямиком из постели показала, кто принес ей букет цветов: "Впервые за 20 лет не муж".

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