Как пишет Politeka.net, соответствующими кадрами поделилась в своем Инстаграм жена Монатика Ирина.

На снимках старший сын пары – шестилетний Данил – запечатлен со своим другом. Мальчик сфотографировался с милым песиком по кличке Мона. При этом из предыдущего поста его мамы можно понять, что Даня – фанат пса Патрона, который служит в ГСЧС и успел прославиться не только на всю Украину, но и на весь мир.

«Данечка и его Патрон -Мона», - подписала снимки сына Ирина.

В комментариях отметился и папа Дани. Сейчас Монатик вместе с другими украинскими артистами ездит по Европе с благотворительными концертами, поэтому пока певец не рядом со своей семьей

«Скучаю», - написал он под фото сына, а его жена заверила, что они с детьми тоже скучают.

«Масик», «Какие милые, господи», «Такие прекрасные друзья!», «Чудесные малыши», «Вот оно славное и талантливое продолжение таких невероятных родителей, как вы с Димой», - пишут люди.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" хвастнула достижением своей дочери.

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