Відома українська актриса, зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець зворушила знімками та історією про своїх дітей.

В сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила пару зворушливих фото своїх маленьких двійнят та переказала коротеньку, але дуже показову розмову з ними: 5-річна дитина вирішила поцікавитися в мами, чому росіяни напали на Україну, та сама дала відповідь на своє ж запитання.

На світлинах Катя й Ваня сидять на лавці, загорнувшись в жовто-блакитний прапор та тримаючись за руки.

"— Мам, росіяни на нас напали, тому що їм не подобалося, що ми добре живемо?

— Ну, можна і так сказати...

— Мам, але вони ж замість того, щоб заздрити, могли просто попросити розповісти, як ми це робимо. І все...", — поділилася Олена Кравець.

Відзначимо, Олена Кравець, як і її колеги по студії "Квартал 95", з початку бойових дій намагалася максимально підтримати український народ та армію. Вона займалася проведенням благодійних концертів "Доброго вечора, Ми з України", в яких взяла участь безліч знаменитостей, зокрема Надя Дорофєєва, Вікторія Булітко, Jerry Heil, Монатік та інші.

Артисти виступали в багатьох країнах Європи, а всі зібрані з продажу квитків гроші передали для допомоги постраждалим українцям.

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