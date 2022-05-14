Актриса вийшла на прогулянку в парк з дуже яскравим макіяжем з акцентом на червоні губи та записала відеозвернуння до українських захисників. На своїй сторінці в Instagram Саліванчук розмістила короткий ролик, де на фоні лунає "Ой, у лузі червона калина" у виконанні лідера "Бумбокса" Андрія Хливнюка.

"Без зайвих слів💛💙Дякую Лесі Нікітюк за #красадлязсу", — написала артистка під відео.

"Я не просто так намалювала сьогодні червоним губи. Я хочу підтримати флешмоб Лесі Нікітюк, де сьогодні дівчата навмисно залишаються гарними, щоб підтримати наших хлопців, нашу тероборону та ЗСУ. Хлопці, ви — наше все. Завдяки вам я повернулась в Київ до свого чоловіка, завдяки вам ми спимо спокійно. Дякую вам за все. Знайте, що ми вас дуже цінуємо і любимо. Ви найкращі. Слава Україні! Слава нації і п***ець російській федерації", — каже Саліванчук у кадрі.

Українці в коментарях підтримали зірку, особливо похваливши її за останні слова промови:

"Які гарні останні слова))";

"Аня вам дуже гарно з такою помадою";

"Посмішка дужє гарна приємно дивитися";

"Красиво👏А закінчення 😂ще краще, не очікувала";

"Перейшла на українську, це добре👏".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" після повернення в Київ звернулася до українців: "Було дуже страшно".

Як повідомляла Politeka, зірка "Жіночого кварталу" пожартувала над дружиною Шарія, записавши від її імені звернення.

А ще Politeka писала, що Степан Казанін з "Квартал 95" звернувся до друзів і однокласників з Росії.