Актриса вийшла на прогулянку в парк з дуже яскравим макіяжем з акцентом на червоні губи та записала відеозвернуння до українських захисників. На своїй сторінці в Instagram Саліванчук розмістила короткий ролик, де на фоні лунає "Ой, у лузі червона калина" у виконанні лідера "Бумбокса" Андрія Хливнюка.
"Без зайвих слів💛💙Дякую Лесі Нікітюк за #красадлязсу", — написала артистка під відео.
"Я не просто так намалювала сьогодні червоним губи. Я хочу підтримати флешмоб Лесі Нікітюк, де сьогодні дівчата навмисно залишаються гарними, щоб підтримати наших хлопців, нашу тероборону та ЗСУ. Хлопці, ви — наше все. Завдяки вам я повернулась в Київ до свого чоловіка, завдяки вам ми спимо спокійно. Дякую вам за все. Знайте, що ми вас дуже цінуємо і любимо. Ви найкращі. Слава Україні! Слава нації і п***ець російській федерації", — каже Саліванчук у кадрі.
Українці в коментарях підтримали зірку, особливо похваливши її за останні слова промови:
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"Аня вам дуже гарно з такою помадою";
"Посмішка дужє гарна приємно дивитися";
"Красиво👏А закінчення 😂ще краще, не очікувала";
"Перейшла на українську, це добре👏".
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" після повернення в Київ звернулася до українців: "Було дуже страшно".
Як повідомляла Politeka, зірка "Жіночого кварталу" пожартувала над дружиною Шарія, записавши від її імені звернення.
А ще Politeka писала, що Степан Казанін з "Квартал 95" звернувся до друзів і однокласників з Росії.