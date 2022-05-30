Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая была главной героиней "Холостячки" во втором сезоне. Артистка часто показывает в Инстаграм, как живет сейчас и как проводит время между благотворительными концертами.
Злата решила ответить на несколько интересных вопросов поклонников, а также сопроводила посты специальными кадрами. Как оказалось, Огневич не откажется от экстрима и любит хорошо провести время:
«Очень люблю экстрим. В прямом и переносном смысле».
А что же касается ситуации с ее преследователем – все по-прежнему, он продолжает угрожать певице и заявлять, что она разрушила его жизнь.
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Отметим,артистка ездит выступать перед украинскими солдатами, а до этого устроила мировое турне, собирая деньги для украинской армии.
А в этот раз Злата решила поговорить с фанатами.
"Поговорим?", - предложила Огневич. "Когда новая песня?", - спросил фанат.
"Скоро я в процессе сейчас", - ответила певица и поставила три смайлика.
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