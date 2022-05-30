Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая, как и многие украинские звезды, осталась в Украине, часто делится с поклонниками в Instagram кадрами из своей теперешней жизни. Так, в этот раз звездная красотка выложила милый снимок посреди столицы и поздравила всех с Днем Киева.

На фотографии Наталья запечатлена в центре города на Майдане Независимости. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней бежевая атласная блуза свободного кроя и красивое ожерелье. Волосы артистки распущены, несколько прядей заплетены в косички, а на лице модные солнцезащитные очки и милая улыбка.

В подписи к фото Могилевская написала: "Премьера ко Дню Киева! Песня уже доступна на всех цифровых площадках. С Днем Рождения, мой Киев! Мой родной, величественный, несгибаемый, вечный город!".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Наташи, засыпая ее комплиментами: "Как приятно слушать украинское, очень благозвучно патриотично и проникновенно", "Наталья, вы такая смелая", "Спасибо. В самое сердце", "Наша родная Наташа, с праздником вас", "Красотка", "Невероятно шикарно выглядишь".

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