Телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала, як виглядає без косметики, поділившись кадром у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча. Зірка з 2017 року одружена з Юрієм Горбуновим, якому вже народила двох синів - Івана і Данила, який з'явився на світ в серпні минулого року. Також у Каті є дитина від минулого шлюбу-син Ілля. Не забуває Осадча і про Instagram, де цього разу вирішила порадувати фанатів фотографією, де вона без макіяжу.

На фотографії Катя була в кардигані, перебуваючи в автомобілі. Зірка легенько посміхнулася, зробивши Селфі. На кадрі також можна побачити прифотошоплений закордонний паспорт українця.

"Смілива за паспортом", - написала Осадча на сторіс в Instagram.

Фанати не змогли поставити лайки або написати компліменти зірці, так як в сторіс немає подібних інструментів для взаємодії.

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