Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча і модель Катя Осадча створила проект пошуку зниклих "Знайти своїх" і допомагає українцям знайти своїх близьких, з якими вони втратили зв'язок через вторгнення росії на територію України. Вона вирішила розповісти про свій проект в ефірі "Сніданку".

У InstsaStories Катя показала закулісне фото з гримерки, на якому позує в зручних світлих джинсах з високою посадкою і білій футболці з невеликим написом. Вона відобразила момент створення елегантної зачіски і макіяжу. Катя Осадча не перестає вражати молодістю - просто дівчинка.

На наступному знімку вона показала результат. Так, ведуча вибрала для виходу в ефір елегантне вбрання. Катя Осадча віддала перевагу костюму ніжного блакитного кольору. Вона доповнила образ білою футболкою. Королева телебачення повернулася.

Катя Осадча зазначила, що вона вперше з початку війни зробила грим, адже поспішила вийти на інтерв'ю, де розповідала про важливий проект "Знайти своїх".

Нагадаємо, що Катя Осадча згадала своє телевізійне життя зі зйомками і сукнями.

Як повідомляла Politeka, Осадча запропонувала позбавити Повалій українського громадянства.

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