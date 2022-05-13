Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча і модель Катя Осадча створила проект пошуку зниклих "Знайти своїх" і допомагає українцям знайти своїх близьких, з якими вони втратили зв'язок через вторгнення росії на територію України. Вона вирішила розповісти про свій проект в ефірі "Сніданку".
У InstsaStories Катя показала закулісне фото з гримерки, на якому позує в зручних світлих джинсах з високою посадкою і білій футболці з невеликим написом. Вона відобразила момент створення елегантної зачіски і макіяжу. Катя Осадча не перестає вражати молодістю - просто дівчинка.
На наступному знімку вона показала результат. Так, ведуча вибрала для виходу в ефір елегантне вбрання. Катя Осадча віддала перевагу костюму ніжного блакитного кольору. Вона доповнила образ білою футболкою. Королева телебачення повернулася.
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Катя Осадча зазначила, що вона вперше з початку війни зробила грим, адже поспішила вийти на інтерв'ю, де розповідала про важливий проект "Знайти своїх".
Нагадаємо, що Катя Осадча згадала своє телевізійне життя зі зйомками і сукнями.
Як повідомляла Politeka, Осадча запропонувала позбавити Повалій українського громадянства.
Також Politeka писала, що Катя Осадча вразила виглядом з кругленьким животиком, дружина Монатіка оцінила.