Популярный украинский телеведущий, шоумен и кинопродюсер Юрий Горбунов, который недавно побывал на Каннском кинофестивале, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил фото из Киева, посвятив его Дню города, а также удивил откровением о столице.

На новой фотографии Юрий запечатлен вместе со своей супругой – телеведущей Катей Осадчей. Похожее фото телезвезда опубликовала и на своей странице в соцсети. Похоже, пара вышла прогуляться по городу в праздничный день. На снимке они позируют в центре Киева в белоснежных нарядах.

В подписи к фотографии Горбунов написал: "Киев мой! Тебе 1540 лет! Ты столько всего видел и пережил! Сегодня ты снова ранен, но такой же величественный и могучий, и красивый! Здесь я встретил свою любовь! Здесь родились мои дети!! Здесь наша история и наше будущее! С Днем рождения наша столица!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото телеведущего, засыпая его с женой поздравлениями и комплиментами.

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