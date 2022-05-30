Популярная украинская актриса Наталка Денисенко, которая стала звездой сериала "Крепостная", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз свою публикацию артистка посвятила Дню Киева, который отмечают 29 мая.

Наталка опубликовала милые фото на фоне Киева, на которых позирует в стильном белоснежном наряде. На ней узкие брюки, патриотическая кофта интересного фасона и модные кроссы. Волосы актрисы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Также в посте Денисенко приложила архивных снимок, как школьницей посетила Киев, и рассказала, что в этом году у нее тоже юбилей – 15 лет, как она живет в столице.

"Как тебя не любить? Киев мой, с днем рожденья! Когда-то в 9-м классе мы приехали на экскурсию в Киев, и сразу поняла, что это мой город. (Посмотрите предпоследнее фото, я на танке возле Родины-Матери). В этом году у меня тоже юбилей – я живу в Киеве уже 15 лет. Спасибо тебе родной город! МИРНОГО НЕБА ТЕБЕ И ВСЕЙ УКРАИНЕ НАВЕКИ!", - подписала публикацию в сети Наталья.

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