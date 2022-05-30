Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно развелась с мужем Владимиров Дантесом, с началом войны уехала из Украины за границу, часто делится с поклонниками яркими кадрами в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила стильные кадры, сделанные в ее любимом Киеве. Свой пост звезда посвятила Дню Киева, который отмечается 29 мая.

В своем посте Надя собрала самые необычные снимки, которые ранее не показывала фанатам. Здесь ее можно увидеть в разных модных образах, и в разных локациях. Как всегда, красотка выглядит стильной и улыбчивой.

В подписи к публикации Дорофеева написала коротко: "КИЕВ, я так тебя люблю". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать фото звезды, засыпая ее поздравлениями и комплиментами.

"Красивая", "Вау, какие красивые фото!", "Красивая украинка", "Тоже люблю Киев", "Какая ты красивая, и Киев какой", "С праздником! С Днем Киева! Все будет хорошо!", "Красотка, фото потрясающие", "Невероятно красивая", - пишут в комментариях.

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