Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица. Звезда замужем, хотя и скрывает имя своего избранника. У пары есть сын, которого назвали Нестором. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Если я трижды на день капаю на мозги мужу, то чем я не лекарство?", - спросила Цибульская, подшучивая.

"Я же не одна такая?", - добавила Ольга у себя в профиле.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Ну так может накапать и яд", "Конечно, лекарство! Главное, чтобы обладали успокаивающим эффектом", "Смотри Олюся, потому что как мужчина капнет, это будет действительно лекарство...", "Я, бывает, и больше раз это делаю", "Старая медицинская пословица: "Всё лекарство. Всё яд. Дело в дозе".

Напомним, 7-летний сын кумы Дзидзьо Цибульской показал, как помогает маме готовить

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