Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица. Звезда замужем, хотя и скрывает имя своего избранника. У пары есть сын, которого назвали Нестором. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Если я трижды на день капаю на мозги мужу, то чем я не лекарство?", - спросила Цибульская, подшучивая.
"Я же не одна такая?", - добавила Ольга у себя в профиле.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
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"Ну так может накапать и яд", "Конечно, лекарство! Главное, чтобы обладали успокаивающим эффектом", "Смотри Олюся, потому что как мужчина капнет, это будет действительно лекарство...", "Я, бывает, и больше раз это делаю", "Старая медицинская пословица: "Всё лекарство. Всё яд. Дело в дозе".
Напомним, 7-летний сын кумы Дзидзьо Цибульской показал, как помогает маме готовить
А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская впечатлила пронзительными стихотворными строками
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