Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - внучка Національної легенди України Софії Ротару. 20-річна красуня живе і вчиться в Нью-Йорку, де і робить перші кроки в модельному бізнесі. У Соні є наречений-мільйонер, який потрапляв до списку Форбс, а також внучка Ротару не забуває про блог в Instagram, де регулярно ділиться новими кадрами. Цього разу Соня опублікувала фотографію в стильному образі, намагаючись порадувати свою публіку.

"І просто так...", - написала Соня.

Внучка Ротару також додала мітку, що знаходиться в районі Вест-Віллідж, Нью-Йорк.

Фанати неоднозначно відреагували на нову публікацію Соні в коментарях:

"Абсолютна богиня", "в Україні гинуть люди і йде війна, я думаю не варто показувати, як класно жити тобі)", "дуже вишукано".

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