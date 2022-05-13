Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - внучка Національної легенди України Софії Ротару. 20-річна красуня живе і вчиться в Нью-Йорку, де і робить перші кроки в модельному бізнесі. У Соні є наречений-мільйонер, який потрапляв до списку Форбс, а також внучка Ротару не забуває про блог в Instagram, де регулярно ділиться новими кадрами. Цього разу Соня опублікувала фотографію в стильному образі, намагаючись порадувати свою публіку.
"І просто так...", - написала Соня.
Внучка Ротару також додала мітку, що знаходиться в районі Вест-Віллідж, Нью-Йорк.
Фанати неоднозначно відреагували на нову публікацію Соні в коментарях:
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