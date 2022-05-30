Як повідомляє Politeka.net, доля понад двох тисяч українських бійців з "Азовсталі", які здалися росіянам в результаті переговорів, залишається невідомою. Українська співачка, колишня учасниця шоу "Холостячка" Злата Огневич переживає за хлопців і активно постить повідомлення про них.
Кілька годин тому вона написала пост про захисників Маріуполя у своєму Instagram-сторіз. Крім того, Злата Огневич звернулася з закликом до українців.
"Для дружин бійців з "Азовсталі" немає нічого неможливого. Наші військові знаходяться на ворожій території. Новин про них мало. Будь ласка, підтримуйте в інформпросторі! Пам'ятайте, що бої в Маріуполі дали можливість виграти час і мирне життя в тилу!",- закликала українців Злата Огневич.
Також співачка додала, що дуже сильно чекає повернення героїв - хлопців і дівчат з "Азовсталі".
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