Як пише Politeka.net, 30 травня Соня Євдокименко відзначає день народження. З цієї нагоди її батько опублікував у своєму Instagram доволі сміливе фото дівчини, лаконічно підписавши його "Happy Birthday".

Почали з'являтися привітання і на офіційній сторінці дівчини в Instagram:

"Мила Софія, від душі вітаю тебе! Хочу побажати тобі великого щастя в житті, супутньої удачі у всіх починаннях, світлої любові і ніжних почуттів серця. Смілива, Чарівна, Феєрична, Цікава, Яскрава, — будь завжди такою, Софія, і нехай твої мрії завжди збуваються".

Нагадаємо, внучка Софії Ротару Соня Євдокименко живе, навчається і будує модельну кар'єру в Нью-Йорку. Також 21-річна дівчина багато подорожує і зустрічається з віце-президентом IT-компанії Readdle Денисом Жадановим. Він старший за Соні на 13 років.

Додамо, раніше стало відомо, що син і онук Софії Ротару були затримані при спробі втекти з України в Молдову. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон на човні.

Також Politeka.net писала, що внучка Ротару нарвалася на критику через нову фотосесію.

Крім того Politeka.net повідомляла, що Соня Ротару заговорила про родичів, які залишилися в Україні.