Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських останнім часом рідко показує себе, але в день Києва, який проходив вчора, вирішила згадати найкращі моменти. Артистка вирішила показати цілу добірку яскравих кадрів і висловилася про своє ставлення до місця, де живе.
"Нашому прекрасному, великому, сильному, вільному місту 1540 років. Тут я народилася. Тут відбулися найважливіші події в житті. Стільки безцінних моментів і спогадів.
Пам'ятаю, коли була далеко від дому - в робочих поїздках, гастрольних турах, виступаючи на концертах в різних куточках світу – Не важливо, проходило 2 дні або 2 місяці, мене завжди тягнуло додому. Бо моя душа завжди буде тут» в Києві " - написала Каменських в зверненні.
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Втім, слова Каменських українці не оцінили, адже вона з сім'єю і родичами поїхала до Іспанії з перших днів вторгнення рф, а потім в інтерв'ю заявила про нібито панічні атаки, після чого її почали жорстко критикувати.
"Настя, все буде Україна! 💙; все одно люблю це місто!) З Днем Народження! Київ! 👏 ; Це наша земля. Точка; ви де?? 😂 😂 😂 ; Героям слава🤍 🇺 🇦 🕊; сама то в Києві? Або з Потапом * запилюєтеся в іншому місці ?))); Сидить в Іспанії 😂; в Іспанії тепло і комфортно, ну да ладно, фальшивим патріотам, все одно; брехлива особа з фальшивими сльозами на екрані, кожне слово брехня!"
Також, Каменських виправдала переїзд до Іспанії з Потапом і отримала "ответочку" українців.
Як писала Politeka, Каменських розкрила, як Потап опинився в Іспанії, поки в Україні війна.
Також Politeka писала, що Каменських заклювали після нової патріотичної пісні.