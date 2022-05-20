Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук і його дружина Христина Горняк повернулися в Київ. Вони багато часу присвячують волонтерству, але знаходять можливість провести його разом. Христина в своїх Сторіз показала, які образи вони підібрали один для одного.

Христина Горняк продемонструвала ефектний трендовий лук для весни. Так, дівчина позувала в прямих блакитних джинсах, синій сорочці і подовженому піджаку у велику синьо-зелену клітинку. Вона доповнила образ лоферами і сумочкою, а також розпустила локони і зробила ледь помітний макіяж. Такий образ ідеальний на кожен день.

Володимир Остапчук позував поруч з коханою в насиченій темно-зеленій сорочці, штанях-чінос кольору хакі і жилетці кольору слонової кістки. Він ніжно обіймав Христину Горняк, стоячи біля дзеркала. Пара виглядала дуже щасливою.

Нагадаємо, що дружина Остапчука поділилася наболілим після тривожних новин.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука приструнила росіян, які молять про прощення.

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Гірник показала, як з чоловіком проводить час.



