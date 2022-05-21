Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - успішний український телеведучий і зірка шоу "Маска". Зірка одружений на красуні Христині з 2020 року. Горняк зараз є досить популярною блогеркою, за якою стежать десятки тисяч українців в Instagram. І Христина намагається їх не розчаровувати, постійно ділячись новим контентом. А цього разу вона вирішила розповісти, чому вона мала довгу розмову з чоловіком.
"А взагалі, сьогодні у мене заплакані очі. Бо болить, але вранці у мене була довга розмова з чоловіком, та думки, що здаватися не можна. Тому, обіцяю взяти себе в руки", - написала Христина.
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