Как пишет Politeka.net, Елизавета II - королева Великобритании, которая была коронована в 1953. Будущий монарх родилась 21 апреля 1926 года. Елизавета II сменила на престоле Георга VI. Сейчас монарху 96 лет и недавно Елизавета II пережила страшную трагедию - смерть своего супруга, Филиппа, герцога Эдинбургского. И сегодня, 30 мая, в сети всплыли фотографии королевы в юном возрасте. Их разместил "Зірковий шлях" на своей страничке в Инстаграм.

"В сети появились редкие фото Елизаветы II, где она совсем юная", - было написано в публикации.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Очень красивая, дай бог ей здоровья и долголетия", "Какая красотка".

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