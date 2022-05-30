Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница "Танців з зірками". А недавно звезду приглашали быть хореографом-постановщиком на грузинский аналогичный проект. С начала войны звезда жила в Италии, но решила вернуться в Украину, чтобы воссоединиться с мужем. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Илона сделала селфи. В одной руке Гвоздева держала смартфон, а во второй - сына Доминика, которого родила в 2020 году. Стоит отметить, что у красотки есть еще и дочь Валерия.
"Бесплатный, а главное, ежедневный тренажер маминого тела", - написала Гвоздева.
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