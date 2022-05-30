Популярная украинская певица Слава Каминская, которая с начала войны выехала с маленькими детьми за границу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательное фото, которым слегка озадачила поклонников.
На архивной фотографии Слава запечатлена на сером фоне, видимо, это студийная съемка. Перед камерой она появилась в стильной блузе атласной текстуры и цвета синий металлик. Ее рыжие волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж с сочными губами.
В подписи к фото Каминская озадачила фанатов, написав: "Розовые розы". Пользователи тут же прялись комментировать новое фото на странице звезды: "Вам идет!", "Слава, а будет ли от тебя летний хит в этом году? По стилю SLAVA BOGU", "@slava_kaminska, а цвет блузки то называется "синий электрик", "@slava_kaminska а где розы?", "Красотка".
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Как сообщала Politeka, Каменских в Испании заявила о тоске по дому и разозлила украинцев: "Фальшивым патриотам все равно".
Также Politeka писала, что Осадчая призвала украинцев прислушиваться к советам: "Это поможет нашим ВСУ".