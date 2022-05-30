Популярная украинская певица Слава Каминская, которая с начала войны выехала с маленькими детьми за границу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательное фото, которым слегка озадачила поклонников.

На архивной фотографии Слава запечатлена на сером фоне, видимо, это студийная съемка. Перед камерой она появилась в стильной блузе атласной текстуры и цвета синий металлик. Ее рыжие волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж с сочными губами.

В подписи к фото Каминская озадачила фанатов, написав: "Розовые розы". Пользователи тут же прялись комментировать новое фото на странице звезды: "Вам идет!", "Слава, а будет ли от тебя летний хит в этом году? По стилю SLAVA BOGU", "@slava_kaminska, а цвет блузки то называется "синий электрик", "@slava_kaminska а где розы?", "Красотка".

Напомним, Жена победителя "Голосу країни" показала, какой растет их дочь, которой нужна операция: "Такая красавица".

Как сообщала Politeka, Каменских в Испании заявила о тоске по дому и разозлила украинцев: "Фальшивым патриотам все равно".

Также Politeka писала, что Осадчая призвала украинцев прислушиваться к советам: "Это поможет нашим ВСУ".