Жена победителя шоу "Голос дети" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна решила показать кадр с мужем после громких слов о расставании и о том, что она с ним больше не семья. Еще недавно девушка рассказала, что удалит социальные сети и не будет общаться.

Тем не менее, все заявления быстро исчезли и жена Сасанчина продолжает вести блог: «Просто шикарные футболочки, спасибо за невероятную красоту и качество🙏🏻❤️» - похвасталась Иванка новыми образами с молодым мужем.

В сети, впрочем, принялись обсуждать личную жизнь пары, которая недавно рассказывала на публику, как хочет развестись: «Ты снова беременна?; О, вы вместе? Круто! Счастье вам😍; красиво😍; Невероятно красивые. Люблю тебя с Ромчиком💋💋; Очень хорошие❤️🙌»

Также Иванка рассказала о проблемах маленькой дочери:

"Я услышала странный запах из ее ушка и мы поехали к частному врачу. Были мы у нескольких хирургов с гемангиомой и нам сказали, что лучше ее удалять, потому что она интенсивно растет и рост не останавливается. Прописывали нам в Польше капельки, они бы должны были остановить рост и она должна светлеть, но ничего не останавливает, она все ровно растет", - рассказала девушка.

Напомним, после громких заявлений о разводе жена победителя "Голоса країни" Сасанчина объявила о венчании.

Как сообщала Politeka, победитель "Голоса країни" Сасанчин после рождения дочери перехотел еще детей: "ни в коем случае"

Также Politeka писала, что Роман Сасанчин ответил на претензии своей жены после рождения ребенка.