Популярная украинская певица Джамала, которая после начала войны выехала с детьми за границу, недавно побывала в США. Там звезда выступала, занималась сбором средств для Украины и развала интервью на американских телеканалах, где рассказывала о войне.

В своем Instagram Джамала поделилась милым фото из США, а в подписи к нему сделала заявление. На снимке звезда позирует на прогулке, стоя на фоне красивого здания с американским флагом. Перед камерой она появилась в стильном наряде с сине-желтым флагом, ее волосы распущены и растрепаны ветром, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фото Джамала написала: "Сейчас то время, когда надо быть громким, как никогда. Освещать все те трагедии, которые происходят в эту секунду в Украине и делиться нашими достижениями, доносить цели и желания. К чему веду – после поездки в Штаты решила все же завести страницу в Twitter. Буду рассказывать о наших шагах к победе и, надеюсь, скоро о музыке. Присоединяйтесь".

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