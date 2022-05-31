Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость женат на красотке Кристине, с которой официально оформил отношения в 2020 году. Сейчас Владимир ушел защищать Украину, а Кристина занялась благотворительностью. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Кристина решила прокомментировать слова фанатки:
"Кристина, вы такая красивая, но в последнее время грусть в глазах...".
"Но в нашей Украине сейчас ни у кого не вижу радостных глаз.....", - написала в ответ Кристина.
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"Что касается этого сообщения. Да, глаза грустные, но мне кажется, в нашей стране ни у кого нет счастливых счастливых и радостных глаз. Поэтому, это понятные моменты", - сказала Кристина.
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