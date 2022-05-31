Никитюк рассказала, кого теперь ей не хватает.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк с первых дней вторжения оккупантов уехала домой и стала заниматься волонтером в приюте для беженцев, где также помогала развозить и готовить еду. Также Леся рассказывала о судьбах самых разных семей, которых повстречала.

В этот раз сама Никитюк вспомнила, как быстро прошли ее три месяца и как она теперь дома у родителей скучает по родному Киеву. И хотя многие вернулись в столицу, артистка пока этого не делала, хоть и очень тоскует.

«Уже три месяца, как я уехала с Киева. Три месяца я скучаю и очень хочу вернуться, пройтись, прогуляться. Зайти в свой подъезд. Зайти в свой лифт, конечно, он не как на фото. Он старый и более страшный, но мой» - рассказала Леся.

Также Леся не выдержала и ответила тем, кто думает, что она делала уколы в губы.

"Несмотря на все эти обстоятельства, в которых мы сейчас живем, некоторым людям хватает смелости писать мне в директ: "О, губы наколола". Черт, что у тебя в голове, одно со вторым...", - сказала Леся.

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