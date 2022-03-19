Дмитро Монатік звернувся до своїх слухачів у світі, які чекали його виступу в найближчому майбутньому.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік - успішний український артист. Зірка активно також веде сторінку в Instagram, де цього разу звернувся до своїх фанатів з різних країн.

"Сьогодні звертаюся до шанувальників нашої творчості. Я впевнений, ви все знаєте і мене зрозумієте. В Україні повномасштабна війна. Гинуть наші люди, діти, руйнуються наші міста. Всі концертні шоу MONATIK, заплановані раніше (Прибалтика, Туреччина, Казахстан, Єгипет) переносяться до припинення злочинних військових дій російської влади на території суверенної України. Віримо, що зовсім скоро ми побачимося в мирний час!",- написав зірка.

Фанати подивилися пост більше 133 тисяч разів і написали коментарі:

"Людство", "Слава Україні", "Киргизстан бажає вам мирного неба над головою", "Господь збережи нашу Україну", " Діма, до зустрічі в самий мирний час! Нехай швидше весь цей жах закінчиться".

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