Дмитро Монатік розповів, які у нього плани на майбутнє.

Як пише Politeka.net, знаменитий український співак Дмитро Монатік розповів про свої плани на майбутнє та концерти в Україні. Зараз в країні воєнний стан і співак вирішив розповісти, які у нього плани на майбутнє.

"Упевнений, ви все знаєте і мене зрозумієте. В Україні повномасштабна війна. Гинуть наші люди, діти, руйнуються наші міста. Всі концертні шоу MONATIK, заплановані раніше (Прибалтика, Туреччина, Казахстан, Єгипет) переносяться до припинення злочинних військових дій російської влади на території суверенної України.

Віримо, що зовсім скоро ми побачимося в мирний час! Інформацію за квитками ви можете уточнити за місцем придбання. Всі можливі благодійні виступи, спрямовані на збір коштів для ЗСУ та придбання гуманітарної допомоги для громадян нашої країни, будуть додатково анонсовані на офіційних джерелах. Все буде Україна!!! #stopwarinukraine 🇺 🇦 ❤ ️ 🌍 " - висловився Монатік.

Раніше співак звернувся до жителів Росії і Білорусі, щоб ті почули правду. Монатік розповів, що українці змушені були залишити свої будинки, квартири, майно і все, що у них є, щоб врятувати себе і убезпечити сім'ї.

"Це не порятунок, це війна. Весь світ кричить про те, що російська влада перетнула територію України, перетнула кордони і з вогнем, вибухами, кулями розривають її на частини. Це не порятунок. Це справжнє знищення. Година українця триває, як день, а день – як рік. Це так боляче", - додав Дмитро Монатік.

Нагадавши, російські актори з "Дизель шоу" відреагували на атаку армії РФ.

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