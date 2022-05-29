Як пише Politeka.net, відповідними кадрами поділилася у своєму Instagram дружина Монатіка Ірина.

На знімках старший син пари-шестирічний Данило-зображений зі своїм другом. Хлопчик сфотографувався з милим песиком на прізвисько Мона. При цьому з попереднього поста його мами можна зрозуміти, що Даня – фанат пса Патрона, який служить в ДСНС і встиг прославитися не тільки на всю Україну, а й на весь світ.

"Данечка і його Патрон-Мона", - підписала знімки сина Ірина.

У коментарях відзначився і тато дані. Зараз Монатік разом з іншими українськими артистами їздить по Європі з благодійними концертами, тому поки співак не поруч зі своєю сім'єю

"Сумую", - написав він під фото сина, а його дружина запевнила, що вони з дітьми теж сумують.

"Масик", "які милі, господи", "такі прекрасні друзі!", "Чудові малюки", "ось воно славне і талановите продовження таких неймовірних батьків, як ви з Дімою", - пишуть люди.

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