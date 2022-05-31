Популярный украинский исполнитель Melovin (Костя Бочаров), который прошлым летом отважился на каминг-аут, не перестает удивлять фанатов эпатажными выходками. Так, в этот раз артист поделился на своей странице в Instagram ярким фото, которое впечатлило украинцев. Более того, этот снимок исполнитель даже поставил на аватарку в своем профиле.

На новой фотографии Melovin запечатлен, видимо, за границей, где сейчас активно выступает с благотворительными концертами. Перед камерой он появился в черном пиджаке с белой рубашкой, бабочкой и черными кожаными перчатками. Завершают образ два флага – сине-желтый украинский и разноцветный ЛГБТ-сообщества. На глазах у Кости модные солнцезащитные очки.

Поклонники просто в восторге от нового образа Melovin, его засыпают комплиментами в комментариях к фото: "Нереальный", "Красотун", "Ты крутой", "Даже по фото можно понять, что мы свободная нация", "Ты икона", "Я люблю это фото. Отличный новый выбор для изображения профиля", "Фотография супер", "Красиво и символично", "Ты, как всегда, прекрасный", "Икона", "Мы тобой гордимся", "Мы свободный народ свободной страны!", "Шикарное фото".

Напомним, Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев: "Здесь тоже есть много работы".

Как сообщала Politeka, "Хорошо, что убежала": Пугачеву публично унизили в россии, Примадонна это так не оставила.

Также Politeka писала, что Сезонный хит: "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом молодого картофеля с необычным вкусом.