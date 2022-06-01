Ольга Сумська емоційно прокоментувала закиди на адресу своєї старшої дочки, яка зараз живе в Москві.

Як пише Politeka.net, Культова українська актриса відверто відповіла на слова обурених українців.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей Сумська поділилася в своєму Instagram зворушливим постом, в якому показала своїх дочок. Як відомо, їх у неї двоє-старша Антоніна Паперна, і дочка від другого шлюбу Ганна Борисюк.

"Діти - це наші ангели і майбутнє дітей залежить від нас, а наше майбутнє залежить від них. Діти не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити в світі, який не знає, що таке війна, жорстокість, біль і насильство", - написала у своєму пості Сумська.

Однак, в коментарях актриса нагадали про те, що її старша дочка, яка багато років тому вийшла заміж за росіянина і з тих пір живе в Москві, з самого початку війни жодного разу не прокоментувала весь той жах, що її нові співвітчизники влаштували у неї на батьківщині.

"А що ж ваш старший ангел в Москві живе і мовчить про війну?", - поцікавилася у Сумської одна з коментаторок.

На подив, актриса вирішила відповісти їй і іншим обуреним людям.

"Напишіть їй! Що тут можна коментувати? Суцільний біль ... вам легше стає, коли ви це пишете? Яка моя вина в цьому?",- емоційно прокоментувала ситуацію зірка.

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